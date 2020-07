Después de la muerte de dueño de restaurante en Chicago por coronavirus, su familia reabre el negocio en su honor

Pero reabrir el restaurante no fue nada fácil y fue con la ayuda de la comunidad que la familia pudo hacerlo.

Saúl, quien tenía 58 años de edad cuando falleció, llegó a los Estados Unidos de Palmar Chico, México cuando tenía 15 años, y trabajó por 30 años como concinero en un restaurante de mariscos Italiano en el centro de Chicago Después del 9/11, cuando bombardearon las Torres Gemelas en New York, Saúl se quedó sin trabajo ya que los dueños cerraron el restaurante por miedo.

Su hijo Hugo, cuenta que su padre no encontró un trabajo que lo apasionara tanto como la cocina y Saúll decidió abrir su propio restaurante, Cuetzala, junto con sus esposa.

Sául fue diagnosticado con coronavirus a finales de marzo. Estuvo en el Hospital St. Francis donde falleció y durante el tiempo que Saúl estuvo hospitalizado, su familia no pudo verlo, sólo hablaban con él por teléfono celular.

"No hay suficientes palabras para expresar lo agradecidos que estamos por todo el amor y el apoyo que recibimos de nuestra familia, amigos y clientes durante el fallecimiento de nuestro padre, Saúl Moreno. Su amabilidad y generosidad nunca serán olvidadas. Hemos decidido reabrir el restaurante. Esta decisión también fue realizada después de ver tantos mensajes de nuestros clientes que nos pedían que reconsideremos nuestra decisión. Sin el apoyo de nuestros clientes no hubiéramos podido mantener el restaurante abierto durante tantos años y no queremos abandonar nuestra comunidad. Queremos mantener vivo el legado de mi padre y continuar sirviendo a nuestra comunidad mientras que podamos".