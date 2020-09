De esto trata el nuevo plan de seguridad para combatir la creciente violencia que azota a Chicago

“Nuestra ciudad, nuestra seguridad” dará prioridad a 15 vecindarios en los lados sur y oeste, donde los tiroteos son más comunes. Esos vecindarios son Austin, North Lawndale, Little Village, Humboldt Park, East Garfield Park, West Garfield Park, Englewood, West Englewood, Auburn Gresham, Greater Grand Crossing, South Shore, Back of the Yards, Chicago Lawn, Roseland y West Pullman.