De origen latino, hombre que murió en el lago Michigan; van 3 cuerpos sacados del agua en esta semana

Vera había entrado al agua, junto con otros amigos, frente a la costa de la cuadra 2600 de North Cannon Drive en Lincoln Park a las 5:02 am del miércoles, pero fue el único que no salió. Fue llevado en ambulancia al Advocate Illinois Masonic Medical Center, donde fue declarado muerto a las 5:54 a.m. En su examen se encontró que se encontraba intoxicado.