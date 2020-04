Coronavirus: Lo que está haciendo Illinois para mejorar el proceso de solicitud de ayuda por desempleo

“Todavía no me he podido comunicar, dice Jaime Vásquez, quien ha solicitado ayuda por desempleo. “Las líneas llenas, nada, ya llevo 3 reclamos, 3 reclamos y nada, ni una carta, nada de mi desempleo ni dinero ni nada”.

Beneficios de desempleo

Calendario de presentación en línea: A aquellos con apellidos que comiencen con las letras A-M se les pedirá que presenten sus reclamos los domingos, martes o jueves. A aquellos con apellidos que comiencen con letras N-Z se les pedirá que presenten sus reclamos los lunes, miércoles y viernes. Los sábados estarán disponibles para que cualquiera pueda acomodar a aquellos que no pudieron presentar durante su ventana asignada.

Programa de presentación del centro de llamadas:

A aquellos con apellidos que comienzan con letras A-M se les pedirá que llamen los martes y jueves de 7:30 am. a 6:00 pm.

A aquellos con apellidos que comienzan con letras N-Z se les pedirá que llamen los lunes y miércoles de 7:30 am. a 6:00 pm.

Los viernes (de 7:30 am. a 6:00 pm) estarán disponibles para que cualquiera pueda acomodar a aquellos que no pudieron presentar durante su ventana asignada.

El día o la hora del día en que se presenta un reclamo no afectará si recibe beneficios o el monto de su beneficio. Además, las reclamaciones se retrasarán para reflejar la fecha en que un demandante fue despedido o despedido de su trabajo debido a COVID-19.