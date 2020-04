"Basta de exponernos al coronavirus": trabajadores de compañía en Libertyville protestan por falta de seguridad

"Hay gente infectada y no nos dicen, nosotros necesitamos saber y tomar decisión si venimos a trabajar o no, tenemos familia en casa y nos dijeron que era obligatorio," dice Marisel Rojel, una trabajadora.

"Compañeros firmaron una carta que legalmente los declara en huelga por cuarentena, la ventaja de la carta es que es un documento oficial, legal, no pueden ser despedidos, no van a perder su trabajo, no los pueden castigar, sancionar, darles puntos malos, nada, están haciendo lo más responsable que es irse a casa ver quien desarrolla y quien no desarrolla la enfermedad y mientras tanto la compañía debe cerrar" dice Mujica.