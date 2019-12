Aprende a patinar sobre hielo con clases gratuitas en Millennium Park

Las lecciones se llevarán a cabo los viernes (alrededor de las 11:00 am), sábados y domingos (alrededor de las 9:00 am.) durante las vacaciones escolares de invierno (21 de diciembre al 5 de enero, todos los días a las 9:00 am. excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero), Martin Luther King, Jr, Día (20 de enero, 9 am) y Día del Presidente (17 de febrero, 9 am).