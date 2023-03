Dos personas con cáncer de pulmón en etapa 4 logran superar la enfermedad

“Cuando llegué a Northwestern Medicine, lo primero que me dijo el doctor. Bharat fue: 'Creo que podemos librarte del cáncer', y lo cumplió". Si usted o un ser querido padece una enfermedad compleja como el cáncer de pulmón, Northwestern Medicine es el lugar ideal. Todo el mundo es increíble y no puedo agradecerles lo suficiente que me salvaran la vida". dijo Ameli.