4 soluciones que podrían frenar la crisis de la vivienda en Chicago

La pandemia sólo ha empeorado esta crisis, llevando a Chicago al borde de un desastre inmobiliario. Según investigaciones de la Universidad Loyola y LCBH, Chicago podría tener hasta 21,000 solicitudes de desalojo en solo un mes, esto una vez que se levanten las moratorias de desalojo. A pesar de las moratorias, el año pasado en Chicago se presentaron 5,472 desalojos. Estas cifras no incluyen a cientos de personas y familias que probablemente han sido forzadas a abandonar sus hogares a la sombra de la ley.

Pero no es demasiado tarde para actuar. Estas son cuatro soluciones presentadas por expertos y defensores de la vivienda, para que las personas continúen en sus hogares y de paso, prevenir una crisis de vivienda.

Congelamiento del alquiler

Cuando comenzó la pandemia, la coalición Lift the Ban cambió de táctica; hicieron un llamado al gobernador J.B. Pritzker para que usara sus poderes de emergencia y así levantar la prohibición de control de alquileres y congelar el alquiler para los inquilinos en dificultades, medida que podría ayudar a mantener en sus hogares a aproximadamente un millón de residentes de Illinois que actualmente son vulnerables al desalojo.

Aunque Pritzker hizo campaña para levantar la prohibición y apoyó una derogación legislativa, rechazó las peticiones de los activistas , alegando que sus poderes ejecutivos no tenían tanto alcance.

Pero en un memorando legal publicado en abril de 2020 a manera de respuesta a las preguntas de los miembros de la coalición Lift the Ban, los abogados del bufete Despres, Schwartz y Geoghegan, Ltd., argumentan que hay “muchas maneras” en las que el gobernador puede otorgar ayuda con el alquiler que no requieren la legislatura estatal. Según los abogados, la Ley de la Agencia de Gestión de Emergencias de Illinois le permite a Pritzker suspender el alquiler o facultar a los municipios para que lo hagan por su cuenta.