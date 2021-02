¿Confundido con las prohibiciones de desalojo de covid-19? Una guía para los inquilinos de Chicago

The Housing Cliff es una serie especial sobre la crisis de la vivienda COVID-19, y es una producción de City Bureau, un laboratorio de periodismo cívico con sede en Chicago.

Si le preocupa no poder pagar el alquiler mientras la pandemia continúa en Chicago, no está solo.

¿Cuáles moratorias de desalojo aplican para mí?

En enero, el presidente Joe Biden amplió la Moratoria Nacional de Desalojos hasta el 31 de marzo. La orden requiere que los arrendatarios que reúnan los requisitos firmen un formulario y lo entreguen al propietario, confirmando que no pueden pagar el alquiler completo porque están pasando por dificultades económicas y que cumplen varias condiciones . (Estas disposiciones son válidas en cualquier lugar de los Estados Unidos, donde no haya una moratoria estatal o local activa que brinde más protección).

Cualquier arrendatario que cumpla los requisitos puede solicitar protección a través de esta orden estatal, sin importar su estatus migratorio e incluyendo a aquellos con contratos no escritos o que duren un mes, según un comunicado de la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois.

b. No tuvieron que declarar sus ingresos a efectos fiscales en 2019

c. Recibieron un cheque de estímulo de $1,200 del gobierno federal el año pasado

2. No puede pagar el alquiler por razones relacionadas al COVID-19, como la pérdida de ingresos o los gastos de salud

Para calificar, los arrendatarios que reciben una notificación de desalojo deben notificar por escrito al propietario que no pueden pagar el alquiler debido a razones relacionadas con el COVID-19 y presentar pruebas. Luego, el propietario debe negociar con el arrendatario durante una semana para tratar de llegar a un acuerdo y evitar el desalojo.

Los correos electrónicos, cartas o mensajes de texto cuentan como notificaciones escritas. Las llamadas telefónicas y las conversaciones de manera personal no cuentan. Chicago.gov/eviction ofrece más información en varios idiomas.

¿Cómo es que los desalojos no han cesado?

A pesar de estas moratorias, los propietarios de Chicago han presentado más de 1,500 desalojos residenciales desde abril de 2020. Las moratorias no cubren los casos no relacionados con la pandemia, los casos que comenzaron antes de la pandemia o los desalojos comerciales. También permiten a los propietarios reclamar exenciones por amenazas a la salud y la seguridad. El pasado mes de julio, las audiencias de los tribunales de desalojo del condado de Cook se reanudaron a través de Zoom para casos como estos.

Pero algunos casos que señalan una amenaza para la salud o la seguridad no parecen justificar el desalojo, dice Michelle Gilbert, directora jurídica del Comité de Abogados para una Vivienda Mejor, quien conocía el caso de un propietario que presentó un desalojo después de que la administración encontrara marihuana en la unidad. Y aunque los jueces deberían desestimar los casos protegidos por la moratoria, los propietarios pueden seguir presentando solicitudes por cualquier motivo, dice.

Gilbert dice que algunos arrendatarios que no tienen documentos legales son menos propensos a participar en el proceso judicial en sí, por temor a que puedan terminar en el radar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE, por sus siglas en inglés). Si los arrendatarios no se presentan en el tribunal, no pueden defender su caso ni negociar.