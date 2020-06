3 niños mueren durante tiroteos este fin de semana en Chicago, tras 5 menores la semana pasada

Oficiales no tienen a nadie en custodia hasta el momento y esta mañana líderes comunitarios y alcaldes se reunieron para anunciar una recompensa de $25,000 para cualquier persona que tenga información con este incidente.

"TODOS necesitamos estar indignados por la violencia que estamos viendo en nuestra ciudad. Este bebé y todos nuestros residentes, merecen algo mejor. Este no es solo un problema que Englewood necesita resolver. Esto no es solo un problema en el lado sur o el lado oeste. No podemos compartimentar la violencia que está desgarrando familias y comunidades separadas. Alguien sabe algo. Por el bien de los niños de Chicago, por favor venga a ayudar a llevar los gatillos a la justicia."