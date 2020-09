17 condados de Illinois en nivel de advertencia por enfermedad de coronavirus

Los funcionarios de salud pública están observando a las personas que no se distancian socialmente, que se reúnen en grandes grupos y que no se cubren la cara. Algunas comunidades carecen de acceso a pruebas convenientes antes de que las personas presenten síntomas. En algunos condados, la policía local y los abogados de los estados no están aplicando importantes medidas de mitigación como el distanciamiento social y el uso de cubiertas faciales.

Además, algunas personas se niegan a participar en el rastreo de contactos y no brindan información sobre contactos cercanos ni responden el teléfono.