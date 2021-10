Nuevo intento para hallar los restos de la joven madre Stacy Peterson, a 14 años de su desaparición

El ex sargento de la Policía Estatal de Illinois está preso, a sus 67 años, pero no por hacerle daño a Stacy. Drew Peterson cumple condena por el asesinato de su tercera esposa y otros 40 años por intentar contratar a alguien para que matara al fiscal James Glasgow, del condado Will. Fue él quien tras la desaparición de Stacy Peterson reabrió el caso sobre la muerte de Kathleen Salvio, que en 2004 fue declarada como accidental.