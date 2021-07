Oficial de Kern muere en enfrentamiento durante una situación de rehenes en Wasco

" Esta tarde, recibí noticias de que todos los alcaldes oran para no recibir nunca. Al reportarse en un enfrentamiento aquí en Wasco, uno de nuestros valientes alguaciles del condado de Kern murió en acción y otro recibió disparos y resultó herido. Aunque esta sigue siendo una situación en curso, en este momento me gustaría compartir que mi corazón está con las familias de ambos diputados. Nada puede prepararnos para tragedias como estas. En un instante nuestras vidas pueden cambiar para siempre. Oro para que Dios rodee a estas familias con su amor y les dé la fuerza para superar este momento devastador. También me gustaría tomarme el tiempo para agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas de la comunidad policial y de primeros auxilios que arriesgan valientemente sus vidas todos los días para proteger a nuestros residentes. No puedo agradecerles lo suficiente el trabajo que hacen. ¡Que Dios los bendiga a todos!"