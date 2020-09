California suspende recepción de solicitudes de ayuda de desempleo hasta el 4 de octubre

La primera medida será la implementación del programa ID Me, que requiere que el solicitante de ayuda de desempleo cargue no solo documentos de identidad en el sistema, sino también una foto de ellos mismos para verificar la veracidad del documento. ID Me no solo combate el fraude, sino que también permitirá una verificación de identidad más rápida, por lo que los beneficios por desempleo llegan más rápidamente.