Aumenta a 979 el número de casos de salmonella causados por las cebollas contaminadas

El CDC recomienda a todas las personas que tengan cebollas en casa, que revisen el paquete o busquen una pegatina en las cebolla para ver si proviene de Thomson International, Inc., o de cualquiera de las numerosas marcas usadas por ese distribuidor (todas estas marcas pueden ser vistas en la galería de imágenes de abajo). Si sus cebollas provienen de Thompson International, no las coma, no las sirva, ni las use para cocinar, tírelas a la basura, y si no tienen manera de verificar su procedencia trátela como si viniera de Thompson y tírela a la basura.