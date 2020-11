Trump cuestiona investigación del FBI sobre incidente de sus simpatizantes con autobús de Biden en Texas

El presidente Donald Trump sugirió el domingo que el FBI no debería investigar un incidente en el que se vio a sus partidarios rodeando un autobús de la campaña del candidato demócrata Joe Biden en Texas.

“En mi opinión, estos patriotas no hicieron nada malo. En cambio, el FBI y la Justicia deberían estar investigando a los terroristas, anarquistas y agitadores de ANTIFA, que corren quemando nuestras ciudades gobernadas por demócratas y dañando a nuestra gente”, publicó el mandatario en Twiter.

Por su parte, la Asociación de Policías de Austin aclaró que el incidente no ocurrió en la capital texana y que ocurrió en la ciudad de San Marcos.

“En cuanto al vehículo de seguidores de Trump que chocaron con el vehículo de Biden, ese incidente ocurrió en San Marcos. La primera captura de pantalla es de la valla publicitaria en blanco de la salida 210, la segunda es de Canyon High School en New Braunfels. El Departamento de Policía de Austin no puede investigar incidentes que ocurran fuera de la ciudad de Austin. El Departamento de Policía de San Marcos o New Braunfels, el condado, el Departamento de Seguridad Pública, el FBI o el Servicio Secreto serían las agencias para investigar este caso”, publicó la asociación en su su cuenta de Facebook.