El multimillonario Sheldon Adelson busca legalizar las apuestas y el juego en Texas

Legisladores demócratas anunciaron que presentaría el argumento a favor de la marihuana legal en la Cámara texana pero ya ha enfrentado oposición. El legislador estatal David Cook, del condado de Tarrant, sostiene que cualquier tipo de legalización puede interpretarse como un mal ejemplo para los jóvenes. “A mí no me parece bien”, comentó. “Desde un punto de vista moral, me parece una idea terrible”.