Tener pocos 'likes' en redes sociales causa angustia emocional, confirma estudio de la Universidad de Texas

En un cuestionario posterior a la tarea, los estudiantes del grupo con menos me gusta informaron más sentimientos de rechazo y otras emociones negativas que aquellos que recibieron más me gusta.

"Este estudio es un avance científico importante porque utiliza un experimento y muestra que no obtener suficientes 'me gusta' en realidad hace que los adolescentes reduzcan sus sentimientos de autoestima", dijo David Yeager, coautor del estudio y profesor asociado de psicología en UT Austin.

Los autores indican que los adolescentes menos populares en la escuela pueden llegar a las redes sociales con la esperanza de recibir la validación que se les niega en su vida diaria. Sin embargo, llegan experimentar la misma decepción no a la altura de sus compañeros.

“Estos resultados son sorprendentes, en parte, porque los adolescentes no son intimidados ni acosados; simplemente no están obteniendo "me gusta" tanto como quisieran. Y eso los está llevando a mostrar síntomas de depresión”, dijo Yeager.