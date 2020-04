Piden a pacientes recuperados de coronavirus que donen plasma en el centro de Texas

AUSTIN, Texas- We Are Blood, el único proveedor de sangre en más de 40 hospitales e instalaciones médicas en el centro de Texas, está lanzando un programa de plasma de pacientes recuperados de coronavirus.

"We Are Blood se complace en comenzar a recolectar donaciones de plasma convalecientes que se utilizarán para tratar a pacientes con COVID-19 en hospitales del centro de Texas", dijo el director ejecutivo de We Are Blood, Marshall Cothran.