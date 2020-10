"Llegué demasiado tarde": madre de la niña que murió tras ser forzada a saltar en un trampolín pide justicia

La Policía de Odessa acudió a una vivienda de la cuadra 4300 de Locust Avenue, al norte de la ciudad, en relación con una llamada por una emergencia médica. A su llegada, los agentes encontraron muerta a una niña de 8 años, identificada como Jaylin Anne Schwarz, según un reporte policial del 29 de agosto. Las autoridades forenses dictaminaron que la muerte no fue accidental, sino un homicidio, y declararon que la víctima murió por deshidratación.

"Llegué demasiado tarde y todo lo que puedo pensar es en ella dejando este mundo sin saber cuánto la amo y cuánto la deseaba. No es justo que tengan tantos recuerdos con ella y todo lo que me queda es un agujero en mi corazón que es tan grande que estoy completamente entumecida y vacía. Una parte de mi alma ha muerto”, publicó Anderton en una cuenta de GoFundMe que crearon con el fin de luchar por la custodia de la hermana de la víctima.

La hermana de Jaylin Anne Schwarz se encuentra bajo custodia del Departamento de Servicios de Protección Infantil. La investigación del caso reveló que la menor había sido castigada y no se le permitió desayunar. “Se le pidió que saltara en el trampolín sin detenerse durante un período prolongado. Una investigación adicional reveló que a la niña de 8 años no se le permitió beber agua porque no estaba saltando”, lee el comunicado de la Policía.