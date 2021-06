Negocios en Texas no podrán exigir pasaportes de la vacuna contra el covid-19, asegura Abbott

“Un negocio en este estado podría no requerir a un cliente que provea documentación certificando que el cliente se vacunó contra el covid-19 o que se ha recuperado del virus al entrar o tratar de entrar al negocio o para recibir un servicio del negocio. Un negocio que no cumpla con esta medida no es elegible para recibir un contrato pagado con fondos estatales”, lee la medida.