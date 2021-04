Aún "no sabemos el motivo de la muerte de mi hermana", dicen familiares de Vanessa Guillén durante un homenaje

La familia de Vanessa Guillén estuvo presente durante una ceremonia en la que se reveló una nueva puerta en la base militar Fort Hood, ubicada en Killeen, Texas, en honor a la soldado hispana y su hermana aseguró que a un año de su muerte aún no saben cuál fue el motivo del crimen.

“Mi mamá no pudo estar hoy por todas las memorias que nos trae este pueblo. Como muchos saben, ahí al frente cada viernes las protestas de un año antes…donde está la luz en el medio mi hermano pequeño y yo nos parábamos con carteles diciendo encontremos a Vanessa ”, recordó Lupe Guillén.

En medio de la ceremonia, líderes del Ejército mostraron cómo luce la nueva puerta a la base militar. El nombre de Vanessa Guillén adorna la pared que luego dice “Welcome to II Corps and Fort Hood: The Great Place”.