Proyecto de ley #IAmVanessaGuillén se presentará esta semana en Washington D.C.

La legislación #IAmVanessaGuillen busca que los miembros del Ejército, tanto hombres como mujeres, denuncien el acoso y la agresión sexual a un tercero y no a su línea de mando. De acuerdo con el proyecto, un tercio de los soldados completarán un informe sobre el acoso sexual, pero el caso se cierra y no se lo toma en serio, los otros no lo informarán por temor a represalias.