Sospechosa en la muerte de Vanessa Guillén pide retirar su confesión

Según la defensa, las declaraciones de Aguilar el 30 de junio de 2020, fueron hechas mientras ella no estaba detenida. Aguilar está acusada de conspiración por ayudar a su pareja en presuntamente deshacerse del cuerpo de Guillén, una soldado de Fort Hood que fue reportada como desaparecida en abril de 2020. Aguilar se declaró no culpable del crimen.

“Los oficiales no le leyeron a la señora Aguilar sus derechos Miranda al comienzo del interrogatorio. No le dijeron que nada de lo que dijera podría llevarse a cabo contra ella en el tribunal. No dijeron que tuviera derecho a un abogado durante el interrogatorio. Y no le preguntaron si estaba dispuesta a renunciar a esos derechos ”, dice la moción.