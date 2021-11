“Stand Your Ground”: esto es lo que dice la ley en Texas sobre defensa propia y el uso de fuerza letal

El abogado Agosto Jr. indicó que esto no le da el derecho a dispararle a alguien que entra a la propiedad de una persona solo por su apariencia. La ley texana establece que los dueños de propiedades pueden usar la fuerza para terminar la entrada ilegal o el robo si lo consideran necesario. Disparar al intruso se considera fuerza letal y si la persona no es una amenaza inmediata, la fuerza letal no está permitida.