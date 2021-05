Ken Paxton dice a un medio que no apoya la reelección del gobernador Greg Abbott y luego lo niega

AUSTIN, Texas.- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en un artículo del New York Times , que no apoya al gobernador Greg Abbott para su reelección y más tarde lo negó a través de una publicación en Twitter.

"La forma en que esto suele funcionar en una primaria es que todos corren su propia carrera. No creo que me apoye. Yo no lo apoyo,” dijo Paxton según el diario New York Times.