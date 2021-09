Abbott promete contratar a agentes fronterizos criticados por su trato a haitianos si Biden los despide

“El tema de los haitianos es una tragedia humana y más que otra cosa pone a la administración Biden en una situación muy difícil. El partido republicano tiene una política bastante unificada en temas de la frontera, el partido demócrata no. Está dividido entre un grupo como Biden y la vicepresidenta Harris que quieren una frontera más segura y no quieren que personas de otros países por lo menos ahora, no quieren inmigración masiva, no quieren fronteras abiertas”, explicó el profesor Jones.