Gobernador de Texas le responde al presidente Biden y lo culpa de liberar indocumentados con covid-19

Aunque varias ciudades han reportado una disminución en los nuevos casos por coronavirus, expertos de salud han instado a no bajar la guardia.

La doctora Elizabeth Douglass , especialista en Enfermedades Infecciosas y profesora asistente en la Universidad de Texas en Austin, indicó que no es una buena decisión eliminar la orden. “Muy pocas personas han sido vacunadas y muy pocas personas tienen protección contra esta infección. Todavía está circulando este virus en la comunidad”, indicó Douglass.

Sin embargo, durante la entrevista de "Fox & Friends” , Abbott justificó la eliminación de la medida e indicó que el cambio no es grande.

“La eliminación del requisito de usar mascarilla no va a producir un cambio tan grande en el estado de Texas. Además, la gente en Texas seguirá usando cubrebocas, aunque no existe un mandato estatal. Simplemente estamos en una situación en la que los mandatos gubernamentales no son necesarios porque los texanos conocen las mejores prácticas”, dijo en la entrevista Abbott.