Gobernador de Texas discutirá un plan para abordar la indigencia a nivel estatal

El mandatario publicó una advertencia al Concilio de Austin en el que aseguró que prohibiría a las personas sin hogar acampar en el centro de la ciudad si los líderes de la ciudad no lo hacen.

“Si Austin no restablece la prohibición de acampar para personas sin hogar, el estado lo hará por ellos. Al contrario de lo que los líderes de Austin piensan, nadie tiene derecho a orinar y defecar donde quiera. La falta de vivienda promovida por Austin también ha puesto en peligro la seguridad pública”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

En el 2019, el Concilio de Austin aprobó una ley que les permite acampar en áreas del centro de la ciudad mientras no sean un riesgo al público, a la salud pública o bloqueen el paso. En febrero de 2020, Save Austin Now comenzó una petición para poner un artículo en la boleta electoral de noviembre para prohibir acampar en las calles de Austin, sin embargo, no prosperó.