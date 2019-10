Fue a desayunar con su hijo en la escuela y ve cuando le niegan comida a una niña por tener una deuda

PFLUGERVILLE, Texas- Pamela Zuniga fue a desayunar con su hijo a Brookhollow Elementary en Pflugerville cuando notó que una estudiante en la fila no pudo comprar su comida porque tenía una deuda con la compañía que proporciona alimentos en la escuela.

“La niña no podía obtener un desayuno que todos los demás tenían. Yo me ofrecí a pagárselo, pero me lo negaron. Solo le dieron pan tostado”, indicó Zuniga a Univision 62.