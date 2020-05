Fiscal General de Texas pide la liberación inmediata de dueña de peluquería que violó orden de quedarse en casa

"Me parece indignante que durante esta pandemia nacional, un juez, en un condado que realmente liberó a criminales endurecidos por temor a contraer covid-19, encarcelara a una madre por operar su peluquería en un intento de poner comida la mesa de su familia ”, dijo el Fiscal General en un comunicado de prensa.

“El juez de primera instancia no necesitaba encerrar a Shelley Luther. Su orden es un abuso vergonzoso de la discreción judicial, que parece ser otro truco político en Dallas. Debería liberar a la señora Luther de inmediato”, dice el comunicado de Paxton.

Ante la pregunta del juez Moyé de por qué desobedeció la orden de quedarse en casa del estado y local, Luther contestó que lo había hecho porque no tenía otra opción y no podía alimentar a su familia. Además, le comentó al juez que había solicitado dos préstamos federales para cubrir la nómina de su salón, pero solo recibió uno en su cuenta bancaria y ella no quería gastar el dinero de una forma irresponsable.