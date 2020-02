Más de la mitad de los texanos opina que paga demasiado por su vivienda

Una encuesta realizada por The Texas Lyceum refleja que los latinos, junto con los afroamericanos, son los grupos que consideran que el costo de su vivienda es elevado en comparación con sus ingresos.

El sondeo titulado Housing Affordability in Texas muestra que la preocupación por los precios de las casas y las personas indigentes crece entre los texanos. Si bien el problema se concentra en las grandes ciudades de Texas (un 52% considera que gasta por encima de sus posibilidades), las regiones rurales son también afectadas (un 41% opina lo mismo).

Preocupación creciente

Texas, no obstante, ha permanecido lejana del fenómeno de la gentrificación: los procesos de recuperación urbana que hacen que barrios antes considerados de clases se transformen y sus bajos cuyos alquileres suban de la noche a la mañana. Solamente uno de cada cuatro texanos lo considera un problema en su comunidad.

