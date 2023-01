Detectan subvariante de ómicron llamada XBB.1.5 en el condado Travis

"Esta nueva subvariante se está llegando a nuestra comunidad justo cuando muchas personas se reunían en el interior con otras durante el frío y durante las vacaciones. Cuando se mezcla con una infección de gripe, la combinación puede causar enfermedades graves para las personas en riesgo, como los niños y personas mayores", dijo el Dr. Desmar Walkes, de APH. "Es importante que hagamos lo que sabemos que funciona para minimizar la propagación. ¿Tiene síntomas? Hágase la prueba. Quédese en casa si no se siente bien. Use un cubrebocas si no puede mantener la distancia para proteger a quienes corren un alto riesgo". Lo más importante es ponerse al día con sus vacunas contra el COVID-19".