Congreso investigará qué sucede en la base militar Fort Hood tras muertes de soldados

“Nosotros estamos haciendo que esto suceda levantando nuestras voces y no rindiéndonos por Vanessa Guillén. Al final del día le debemos a Dios por darnos la voz…vendrá la justicia divina, porque en Dios confiamos...todo saldrá a la luz, lo creas o no, te guste o no”, publicó Lupe Guillén, hermana de la soldado, en la página de Facebook “Find Vanessa Guillén.

Tras los recientes casos, el pasado miércoles autoridades militares anunciaron al nuevo comandante de la base militar. El comandante Scott Efflandt fue degradado de puesto, aunque líderes del Ejército aseguraron que no se trata de un castigo . El general Michael Garret dijo que no le han perdido la confianza al comandante Scott Efflandt.

“La lucha continúa, la lucha debe ser una sin parar, porque tu lucha es mi lucha y seremos la voz de los que no tienen voz, la ayuda de los indefensos y el poder de los impotentes, haremos un cambio. Tarde o temprano se obtendrá justicia, pero no pararemos, no estaremos del todo y seguiremos luchando. Juntos por Vanessa Guillén y juntos haremos una diferencia y un cambio”, lee la publicación de Lupe Guillén.