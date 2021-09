“El cadáver fue dejado en el bosque”: Buscan a madre de recién nacida hallada muerta al sur de Austin

"Hasta ahora, los resultados de la autopsia no han revelado si Ivy nació viva o no. Ella podría haber nacido muerta y la madre entró en pánico. También podría haber nacido viva, luego descartada. Hay campamentos para personas sin hogar en el área, y no podemos descartar la posibilidad de que la madre sea indigente, pero también es posible que se trate de un caso de abuso, encubierto por alguien involucrado. Estamos preocupados por la seguridad de la madre y estamos tratando de encontrarla”, indicó el detective Ben Wright.