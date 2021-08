Austin ISD desafía la orden del gobernador Abbott y pide mascarillas en sus planteles 

“Soy padre de dos estudiantes, ambos hijos míos tienen menos de 12 años y no pueden vacunarse. También soy uno de los fundadores, junto con muchas personas aquí de Safe Schools for All y también un ex abogado de la ciudad de Austin, que ha tenido el honor de demandar a Greg Abbott varias veces en nombre de la gente de enfrente. Diré que, como coalición, estamos considerando nuestras opciones, incluida la de acudir a los tribunales”, indicó Mike Siegel.