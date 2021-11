Hispana que llegó a EEUU sin saber inglés busca convertirse en abogada para ayudar a otros inmigrantes

“Yo pensaba que no iba poder venir a la escuela porque es muy difícil y porque no tenía papeles. No podía pagar la escuela, los estudios, porque es muy difícil tener oportunidades cuando uno es una estudiante indocumentada,” explicó. Sin embargo, una sorpresa venía en camino. Fernández logró tener su permiso de trabajo que le permitiría ir a la Universidad de Texas en Austin.