Al menos 28 jóvenes de Texas que viajaron de ‘spring break’ a México dan positivo a coronavirus

“Hace aproximadamente una semana y media, 70 personas en sus 20 años partieron en un avión alquilado para un viaje de vacaciones de primavera. Parte del grupo regresó en vuelos comerciales separados. Actualmente, 28 adultos jóvenes en este viaje han dado positivo por COVID-19 y docenas más están bajo investigación de salud pública. Cuatro de los casos confirmados no presentaron ningún síntoma”, indicó Austin Public Health en un comunicado de prensa.

Si bien México en el momento de su viaje no estaba bajo un aviso de viaje federal, los residentes del condado de Austin-Travis deben seguir las recomendaciones de viaje de los CDC que indican que las personas deben evitar todos los viajes internacionales no esenciales. Unas vacaciones de ocio de cualquier tipo no se consideran esenciales.