Acusan de asesinato con posibilidad de pena capital a sospechosa de la muerte de Heidi Broussard

Más tarde ese día, Carey regresó a su casa para encontrar el auto de Broussard en el estacionamiento y la puerta abierta, algo que dijo que no era inusual. Al no aparecer en la tarde, llamó a familiares y amigos para tratar de encontrar a Broussard, y luego llamó a la policía.

En este punto de la investigación, la policía dice que no se había emitido la Alerta Amber. Antes de la desaparición de Broussard, Carey dice que Fieramusca le dijo que dio a luz a una niña, aunque no vio fotografías.

La policía dice que el ex novio de Fieramusca vivía con ella en la casa de Bo Jack Drive y se creía que era el padre de la bebé. Fieramusca le dijo a Texas Rangers que fue a la playa con un primo el 12 de diciembre y le dijo a su ex novio que dio a luz en un centro de maternidad en The Woodlands, según documentos judiciales, pero que no podía recordar el nombre del centro de maternidad.