Una emergencia médica lleva a autoridades en Georgia a descubrir a ocho personas cautivas en un sótano

“Es desafortunado que los informes en la prensa estén llenos de información inexacta que ha pintado al pastor Bankston, su esposa y su ministerio de manera negativa. Los informes se basan en información proporcionada por la policía que está plagada de información errónea. Primero, One Step of Faith 2nd Chance Ministries no ha estado operando un hogar grupal sino un ministerio cristiano que proporciona alojamiento y comida a personas que a menudo han estado sin hogar o bajo la tutela del estado ", se lee en comunicado enviado a CBS46.