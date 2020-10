Te explicamos cómo votar por correo si estás registrado en Georgia

¿Quién puede votar por correo en Georgia?

Todos los votantes registrados pueden solicitar y emitir un voto en ausencia. No se requiere ninguna razón o excusa para votar en ausencia según una ley estatal aprobada en 2005.

¿Cómo solicito una boleta de voto en ausencia?

¿Cómo completo mi boleta de voto ausente?

¿Por qué se incrementó el voto en ausencia?

No puedo solicitar una boleta a través del sitio web del estado. ¿Qué tengo que hacer?

El sitio ballotrequest.sos.ga.gov no funciona para votantes cuya información de registro no está vinculada a su número de licencia de conducir, del cual depende el sitio para verificar la información del votante. Este problema podría afectar a los georgianos que se registraron originalmente mediante un formulario en papel y no se registraron automáticamente para votar en las oficinas de licencias de conducir.