Localizan que vehículo que manejaba Rossana Delgado el día que desapreció: Un hombre arrestado

El GBI informó que arrestó a Calvin Harvard, de 28 años, fue acusado de alteración de pruebas y robo al recibir propiedad robada.

De acuerdo con el comunicado de prensa, también se recuperaron un Ford F150 blanco y un Buick Regal blanco pertenecientes a dos de los cinco sospechosos del asesinato de Rossana Delgado.

La oficina federal de investigación en Georgia dice que los tres vehículos están siendo procesados como evidencia en esta investigación.

Cinco sospechosos siguen prófugos y GBI continúa buscando la ayuda del público para identificar a la mujer en el video que aparece junto a Rossana horas antes de su desaparición.

Últimos movimientos de Rossana

Yhony Castro, esposo de Rossana Delgado mostró el video de la cámara de seguridad de la tienda Ross en Plaza Fiesta, y coinciden con lo último que le dijo por teléfono.

“El viernes en la tarde hablé con mi esposa, me llamó a las siete de la noche, que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta haciendo unas compras, cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa, yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo”.



Castro dice que logró determinar los últimos movimientos de su pareja por medio de una aplicación móvil, agregó que en el lugar donde apagaron el teléfono hallaron dos mascarillas con sangre.

Yhony fue hasta el último sitio, una vivienda en Decatur donde el teléfono de Rossana Delgado permaneció encendido por 20 minutos antes de que lo apagaran.

En el lugar confrontó a una mujer, a quien luego identificó como la misma sospechosa que es buscada por el asesinato de Rossana, nos confesó este jueves luego de una misa en honor a su esposa que que si la policía habría atendido su denuncia luego de presentarle las evidencias que le hacían presumir que su esposa estaba en esa casa, la hubiese recuperado.

Megan Alyssa Colone, de 30 años, de Stone Mountain, Juan Ayala-Rodríguez, de 35 años, de Gainesville, Oscar Manuel García, de 26 años, de Austell, y Mario Alberto Barbosa Juárez, de 29, de Oklahoma City.

Según el comunicado de prensa, las autoridades creen que Megan Alyssa Colone, quien se hace llamar Grace Beda, viaja en compañía de sus hijos menores.

De acuerdo con información del Buró de Identificaciones de Georgia, el cuerpo de Rossana Delgado fue hallado luego de que funcionarios de la Oficina del Alguacil del condado de Gilmer realizó un control de bienestar social en una residencia en Cherry Log, a unas 60 millas al norte de Atlanta.

Cualquier persona con información sobre el paradero de Colone, Ayala Rodríguez, García o Barbosa Jáarez debe llamar a la línea de información de GBI al 1-800-597-8477, reportar la información en línea en https: //gbi.georgia. gov / submit-tips-online o descargando la aplicación móvil.

El Buró de Investigaciones de Georgia difundió dos fotografías del quinto sospechoso acusado por la agencia federal por estar involucrado en el asesinato de Rossana Delgado.

Los investigadores federales están pidiendo la ayuda de la comunidad para identificar a la quinta persona señalada por el GBI de estar involucrados en la muerte de Rossana Delgado.

"El GBI está solicitando la ayuda del público para identificar al quinto sospechoso en la investigación del asesinato del condado de Gilmer. Cualquier persona que tenga información debe llamar a la línea de información de GBI al 1-800-597-8477”.

