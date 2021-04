Confirman que hallaron sin vida a Rossana Delgado, la madre hispana reportada como desaparecida en metro Atlanta

Se han emitido órdenes de captura para los sospechosos de la muerte de Rossana Delgado, de 37 años, de Bethlehem. Los sospechosos son Megan Alyssa Colone, de 30 años, Juan Ayala-Rodríguez, de 35, Oscar Manuel García, 26, y Mario Alberto Barbosa-Juarez, de 29.

Se cree que los cuatro sospechosos más un quinto, que aún no se ha identificado, ya no se encuentran en Georgia. Autoridades investigan si Colone viaja con sus hijos menores.

Cualquier persona con información sobre el paradero de Colone, Ayala-Rodríguez, García o Barbosa-Juarez debe llamar a la línea de información de GBI al 1-800-597-TIPS (8477), reportar la información en línea en https: //gbi.georgia. gov / submit-tips-online o descargando la aplicación móvil, See Something Send Something. Si ve a alguna de estas personas, no se acerque a ella. Llame al 911 de inmediato.

El hallazgo de Delgado

El martes 20 de abril de 2021, aproximadamente a las 7 am, la Oficina del Sheriff del Condado de Gilmer realizó un control de bienestar en una residencia en Cherry Log, Georgia. Los agentes del condado de Gilmer respondieron y luego solicitaron la ayuda de la Oficina de Investigación Regional de la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) en Cleveland, GA.

La víctima encontrada en el lugar fue posteriormente identificada como Delgado. Delgado fue reportada como una persona desaparecida en el condado de Barrow, Georgia, el 16 de abril de 2021. Fue vista por última vez en el condado de DeKalb el 16 de abril de 2021.

Esta investigación aún está muy activa. El GBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Gilmer continúan coordinando con la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow, el Departamento de Policía del Condado de DeKalb y el Departamento de Policía de Chamblee, así como con múltiples agencias estatales, locales y federales para ubicar y responsabilizar a las partes responsables.

Qué ocurrió

El pasado 16 de abril Rossana salió de su casa a trabajar y no regresó como se esperaba. Su esposo, Yhony Castro reportó la desaparición el sábado a la Oficina del alguacil del condado de Barrow.

“El viernes en la tarde hablé con mi esposa, me llamó a las siete de la noche, que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta haciendo unas compras, cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa, yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo”, dijo Yhony.

Según contó el esposo de Rossana a Noticias 34 Atlanta, logró determinar los últimos movimientos de su pareja por medio de una aplicación móvil, aseguró que la penúltima ubicación de Rossana fue la tienda Ross en Plaza Fiesta, así lo confirman los videos de seguridad.

La última ubicación antes de que apagaran el teléfono fue en una casa en Decatur, aseguró que se movilizó hasta allá pero no pudo hacer nada más por respetar el derecho de la propiedad privada, “donde apagaron el teléfono conseguimos una mascarilla llena de sangre, no conseguí el teléfono, hemos todo lo humanamente posible para conseguir a mi esposa”.

Yhony aseguró que denunció la desaparición de Rossana ante la Policía del condado de Barrow, la Policía de Dekalb, la Policía de Chamblee y la Policía de Decatur, sin embargo hasta ahora ninguna autoridad ha obtenido respuesta en relación al paradero de Rossana.

“Necesito mucha ayuda de las autoridades porque solo no puedo, porque si yo lo hago solo las autoridades me amenazaron que puedo ir preso, yo no puedo hacer nada solo, si estuviera en mis manos estuviera indagando en todos esos sitios donde ella llegó”.