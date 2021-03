"Tuvo cuarenta minutos violándome por todos lados”: El drama de una mujer en uno de los spa atacados en Atlanta

"yo le pegaba a la pared y el tipo me tenía, me violó y me puso una pistola, yo le dije no me mates y empecé a llorar, no me mates, que tengo una hija, por poco me mata, le dije a mi patrona y no hizo nada, se lo dije a ella, yo conozco a la dueña de aroma terapia, le dije tu vas a tener un muerto aquí, no le importó”, aseguró.