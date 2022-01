“Queremos repatriar su cuerpo, porque allá está su mamá”: familia de un joven arrollado pide ayuda

“Les dijo, voy a salir, ahorita regreso. Salió y en la mañana mi hermano me llamó para decirme que lo estaban buscando”, dijo Josué Chirinos, hermano de Mainor. “Él no traía ningún documento en la bolsa… fuimos a los hospitales… a la cárcel y no encontramos nada”, narró Josué.