Republicano Latham Saddler anuncia su candidatura al senado de Georgia con promesas muy parecidas a las de Trump en 2016

También, según 11Alive, ha sido miembro de la Oficina de Iniciativas Económicas de la Casa Blanca. El sitio de su campaña dice que en ese cargo trabajó en la legislación de reforma de la justicia penal de la Ley Primer Paso promulgada por el ex presidente Donald Trump en 2018 .

"Los estadounidenses están luchando entre sí aquí en casa, y nuestro país está siendo socavado desde adentro por un sistema político quebrado que carece de un liderazgo auténtico. Ese no es el estilo estadounidense", dijo Saddler en un comunicado. " Somos un pueblo cariñoso y valiente. Y nos merecemos algo mejor. Criar a mis dos hijos aquí en Georgia solo ha fortalecido mi determinación de liderar y servir. No me quedaré esperando a que alguien más haga el trabajo requerido".