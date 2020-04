La falta de estatus legal y no saber inglés obligan a inmigrantes a automedicarse

ATLANTA, Georgia. El uso irracional de medicamentos no recetados por un médico puede generar graves riesgos a la salud del paciente, además de la posibilidad de anular los efectos de otros fármacos, generando resistencia e incrementando el riesgo de morir.

Katherine Laparra quien presentó síntomas del coronavirus asegura que no fue recibida en el hospital, manifestó que la única recomendación fue que regresara a su casa, le informaron que posteriormente sería contactada por las autoridades regionales de salud.

“Que me iban a hablar del departamento de salud, pero a mí no me llamó nadie”, dijo Laparra, quien además agregó que, decidió compartir los síntomas del coronavirus con remedios caseros y medicamentos que tenía en casa recomendado por su médico primario a través de una llamada telefónica.