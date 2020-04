Familia hispana que contrajo el coronavirus en el funeral del abuelo siguen sin recibir atención médica

ATLANTA, Georgia. Una familia residente de Lawrenceville, Georgia, con síntomas del COVID-19 siguen sin recibir atención médica, ellos no forman parte de las estadísticas de los más de 10,000 casos positivos de coronavirus en Georgia.

Carlos y Selene Rodríguez manifestaron que contrajeron el virus durante el funeral de su padre en New York, desde el momento que comenzaron a sentir los síntomas acudieron para recibir atención médica, sin embargo la respuesta fue un no, les dijeron que “lo sentían porque ellos no eran un caso severo”.