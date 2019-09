Joven hispano que hizo descubrimiento genético en incertidumbre tras cancelación de TPS

Elías Castro, de 24 años y originario de Honduras, llegó a Estados Unidos cuando tenía unos dos años. Se graduó de Biología de la Universidad Oglethorpe de Georgia en 2017 y mediante su trabajo de grado descubrió el importante rol que juegan dos genes que son claves, algo que no se había estudiado anteriormente.

El presidente "y su administración como que no nos quieren ayudar, o no están viendo el esfuerzo que todos estamos haciendo. No somos todos que estamos vendiendo droga o cosas así", dijo Castro. "Somos gente que vamos y trabajamos todo el día".