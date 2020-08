Seguidora de QAnon que hizo videos intolerantes gana la primaria de Georgia y busca llegar al Congreso de EEUU

La candidata republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, que ha dicho que los musulmanes no deben estar en el gobierno y expresó su creencia en las teorías conspirativas del llamado movimiento QAnon, ganó la segunda vuelta de las primarias y está a puertas de lograr un escaño en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre.

"Los medios de noticias falsos me odian. Big Tech me censura", dijo Greene en un video en Twitter. en referencia a las grandes empresas tecnológicas."El Pantáno de (Washington) DC me teme. Y George Soros y los demócratas están tratando de derrotarme".